Fünf Jahre gemeinsamer Bauhof Hückeswagen-Wipperfürth

Hückeswagen Vor fünf Jahren startete der gemeinsame Bauhof von Wipperfürth und Hückeswagen seine Arbeit.

Leander sitzt auf dem Fahrersitz am Steuer einer Straßenbau-Walze. Adrian steht am Einstieg neben ihm. Konzentriert und mit genauem Blick sinnieren die Brüder über die Funktionen der vielen Hebel, die im Cockpit der Maschine zu entdecken sind. Ihre Mutter Alexandra Flossbach-Stein blickt mit wohlwollendem Lächeln auf ihre beiden acht und zehn Jahre alten Söhne: „Die Jungs wollen die unterschiedlichen Fahrzeuge einmal von ganz nah sehen.“ Das Trio besuchte wie viele andere Familien den Tag der offenen Tür auf dem Gelände des Bauhofs in Wipperfürth, der auch für Hückeswagen zuständig ist. Vor fünf Jahren wurde der gemeinsame Betrieb der beiden Kommunen gestartet.

„Im Moment sind wir dabei, das Personal auf 50 Mitarbeiter aufzustocken“, sagte Herbert Willms. Die Arbeit würde nicht weniger werden. So legt der Bauhof seit Beginn des Jahres ein Kataster des städtischen Baumbestandes in Wipperfürth und Hückeswagen an, das auch den Zustand sowie die mögliche Pflegebedürftigkeit der Pflanzen festhält – geschätzt sind es mindestens 30.000 Bäume, die in den beiden Kommunen katalogisiert werden.