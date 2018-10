Feuerwehr Hückeswagen rettet Schwan

Rettungsaktion in Hückeswagen

Hückeswagen Der Einsatz war für die Feuerwehr Hückeswagen doch ein außergewöhnliches Ereignis.

(tei.-) Auf der Bergstraße stand ein Schwan mitten auf der Fahrbahn und fauchte die Passanten an. Anwohner alarmierten die Leitstelle, und der Löschzug Stadt rückte aus. Der Versuch einiger Passanten, den Schwan wieder Richtung Wuppervorsperre zu treiben, schlug fehl. Dann schritten Tobias Lammert und Christian Klasen zur Tat: In kompletter Schutzkleidung gingen sie zu dem aggressiven Schwan; ein Anwohner hatte ihnen inzwischen eine Decke gereicht. Damit fingen sie das Tier ein und brachten es im Löschfahrzeug zum Wanderparkplatz Mühlenweg. Dort wurde der Schwan direkt am Wasser vorsichtig wieder freigelassen, berichtet Pressesprecher Morton Gerhardus. Der Schwan ergriff die Flucht übers Wasser, nach 30 Minuten war dieser Einsatz beendet. Feuerwehrchef Karsten Binder: „Tierrettung ist nicht alltäglich, kommt aber immer wieder vor. Zuletzt haben wir eine kleine Katze aus dem Baum gerettet; im Winter saß ein entkräfteter Schwan auf dem Eis der Bever.“