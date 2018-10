Hückeswagen schließt Parkplatz

Hückeswagen Wackersteine blockieren die Zufahrt einer Fläche, die gern von Pkw- und Lkw-Fahrern als Zwischenstopp genutzt wurde. Personen verrichteten dort auch ihre Notdurft.

Irgendwann ist die Gutmütigkeit überstrapaziert. Weil sich Einzelne nicht an die gesellschaftlichen Spielregeln halten, muss die Mehrheit darunter leiden. So geschehen jetzt in der Schloss-Stadt. Die Stadtverwaltung nämlich schloss kurzerhand vor ein, zwei Wochen eine gern als Parkplatz genutzte Fläche an der Bundesstraße 237 kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Wipperfürth.