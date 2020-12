Beratungsstelle in Hückelhoven : Wunschzettel-Aktion für Menschen mit Handicap

HÜCKELHOVEN Mit der Aktion soll für eine verbesserte Teilhabe gesorgt werden. Die Wünsche will die Beratungsstelle nach den Feiertagen veröffentlichen und sie gegebenenfalls an Gremien und Politiker weiterleiten.

Das Anliegen der EUTB ist es, auf die Situation von Menschen mit Einschränkungen aufmerksam zu machen, die von den Veränderungen durch die Coronakrise besonders betroffen sind. EUTB-Berater Simon Jansen nennt anschauliche Beispiele dafür: „Ein sehbehinderter oder blinder Mensch kann den derzeit notwendigen Abstand gemäß der AHA-Regel nicht einhalten, da er diesen nicht erkennen kann. Dadurch ist er entweder auf das Abstandhalten der anderen angewiesen oder er benötigt Unterstützung, um selbst den Abstand einhalten zu können. Ein weiteres Problem ist die zunehmende Isolation von Älteren, verstärkt durch das fehlende Angebot von Tagesstruktur und Schließung von Einrichtungen wie etwa der Tagespflege.“ Die Wunschzettel-Aktion soll sensibilisieren für die Situation von Menschen mit Behinderung. Insbesondere Menschen mit Handicap sind aufgefordert auf den Wunschzetteln, als Experten in eigener Sache, ihre ganz persönlichen Anliegen zur Verbesserung ihrer Situation zu formulieren. Dies können Wünsche an die Mitmenschen, an die Politik oder an das Christkind sein, um die Teilhabe in Corona-Zeiten zu verbessern.