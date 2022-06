Neustart in Ratingen : Behindertenbeirat in Ratingen formiert sich

Ratingen Die Einrichtung eines Beirates für Menschen mit Behinderung hat der Stadtrat bereits beschlossen. Dadurch wird Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte politische Teilhabe ermöglicht.

Jetzt geht es an die Umsetzung. Ganz im Sinne der UN-Behindertenrechts-Konvention setzen Rat und Verwaltung dabei auf die Mitgestaltung von Menschen mit Behinderung von Anfang an. Diese informierten sich am 31. Mai über die politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen und die Gründung eines Beirates. Viele Fragen hatte der Referent Jörg Rodeike vom Kompetenzzentrum Selbstbestimmten Lebens (KSL), Düsseldorf zu beantworten. Es bildete sich eine Initiativgruppe zur Beiratsgründung. „Aus dem Wissen und den Erfahrungen mit der eigenen Behinderung sowie den erlebten Teilhabeeinschränkungen entsteht die Expertise von Menschen, die wir im zukünftigen Beirat brauchen“, so Sami Celik, vom Türkischen Elternverein, selbst mit Behinderung lebend.