Stadtradeln in Ratingen : Kilometerfresser knacken Stadtradeln-Rekorde

Radeln ist in, das zeigte auch der Start der NRW-Radtour in Cromford. Foto: Stadt Ratingen/Blazy, Achim (abz)

Ratingen Nach Ablauf der Nachmeldefrist kann Ratingen fürs Stadtradeln 2022 Bestmarken in allen Kategorien im Vergleich zu den Vorjahren vermelden.

(RP/köh) 780 aktive Radelnde (so viele wie noch nie), organisiert in 46 Teams, sind während des Aktionszeitraums vom 8. bis 28. Mai insgesamt 153.433 Kilometer gefahren.

Die Buchhalter der Aktion rechnen noch weiter: Das sind rund 33.000 Kilometer mehr als im Vorjahr, das bisher die Ratinger Bestmarke hielt. Daraus ergibt sich natürlich auch die bisher größte CO 2 -Vermeidung. Im Vergleich zu der Annahme, dass die 153.433 Kilometer statt mit dem Rad mit dem Auto zurückgelegt worden wären, konnte ein Ausstoß von 24 Tonnen CO 2 vermieden werden.

Bestes Team in Ratingen war erneut und mit deutlichem Vorsprung die Martin-Luther-King-Gesamtschule mit 22.372 Kilometern, gefolgt vom ADFC Ratingen (16.172), dem Carl Friedrich von Weizäcker-Gymnasium (13.518), der Stadtverwaltung (12.876) und dem Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg (12.765). Die Albert-Schweitzer-Grundschule in Ratingen-Ost fuhr das beste Ergebnis aller Ratinger Grundschulen heraus. Immerhin 76 Aktive traten dort kräftig in die Pedale und legten 6194 Kilometer zurück, was auch für den respektablen Ratinger Gesamtplatz sieben reichte.