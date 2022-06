Neue Wohngruppe soll in Grevenbroich entstehen : Lebenshilfe plant WG für junge Menschen mit Behinderung

Grevenbroich Die Lebenshilfe plant in Grevenbroich eine Wohngemeinschaft für junge Menschen mit geistiger Behinderung. Das Interesse ist groß. Doch noch fehlt eine geeignete Immobilie.

„Es macht Spaß, hier mit so vielen anderen zu wohnen“ sagt Joshua Mayer, dem ein Schmunzeln über das Gesicht huscht. „Und wenn es mir doch mal zu viel wird, gehe ich eben in mein Zimmer.“ Er ist einer von sechs Bewohnern einer besonderen Wohngemeinschaft in Dormagen. Die jungen Menschen haben alle eine geistige Behinderung und werden bei ihrem Einstieg in das eigenständige Wohnen von einem Fachkräfte-Team der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss rund um die Uhr unterstützt.