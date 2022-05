Leichlingen : Premiere des neuen Stücks von Theater Mittendrin

Im Jahr 2020 gab es die letzte Aufführung des Theaters Mittendrin. Am 11. Juni ist Premiere des neuen Stückes. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Nach der Generalprobe am 10. Juni in Leichlingen wird das Ensemble zweimal in der Blütenstadt und einmal in Opladen zu sehen sein.