Ratinger Projekt : Ratinger Firma gibt Geld für digitalen Aktivitätstisch

Ratingen Unternehmen SPIE hat in der Stadt seine Zentrale.

(RP) Herzensprojekt erfüllt: Die Bewohner mit Behinderungen des Wohnhauses Haarbach Höfe in Ratingen können künftig einen besonderen digitalen Aktivitätstisch nutzen. Ermöglicht hat das interaktive Hilfsmittel für die Alltagsbetreuung das Unternehmen SPIE, das seine Zentrale in Ratingen hat, mit einer Spende von 10.000 Euro zum 200. Geburtstag der Graf-Recke- Stiftung.

„Wir freuen uns sehr über diese wichtige Unterstützung. Damit ist einer der Herzenswünsche unseres Jubiläums für die Menschen wahr geworden, die wir tagtäglich begleiten dürfen“, bedankte sich Özlem Yılmazer, Leiterin des Fundraisings der Graf-Recke-Stiftung, anlässlich der offiziellen Einweihung. „Die Förderung von Vielfalt und Inklusion ist für uns besonders wichtig. So freuen wir, dass wir das Wohnhaus Haarbach Höfe hier in Ratingen fördern können“, sagte Petra Bauer, Inklusionsbeauftragte und Juristin bei SPIE, die gemeinsam mit Schwerbehindertenvertreter Anastasios Sekeris das Wohnhaus für Menschen mit geistigen als auch komplexen Mehrfachbehinderungen besuchte. „Uns ist wichtig, dass die Bewohner glücklich sind und Freude haben, darauf kommt es an“, ergänzte Sekeris. SPIE Deutschland & Zentraleuropa ist ein Multitechnik-Dienstleister, der seine Zentrale in Ratingen hat.