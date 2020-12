Netzwerk in Hückelhoven : Aktive in Seniorenarbeit laden zur Beteiligung ein

Hückelhoven Nicole Abels, die Gemeindesozialarbeiterin des Caritasverbandes, ist Ansprechpartnerin für alle Seniorinnen und Senioren. Die sollen sich mit Anliegen an den Runden Tisch wenden.

Der Runde Tisch Seniorenarbeit wurde im Dezember 2009 durch die Gemeindesozialarbeiterin des Caritasverbandes gegründet. Diese Arbeitsgruppe soll die Möglichkeit bieten, dass alle in der Seniorenarbeit Tätige und daran Interessierte sich vernetzen. Jetzt werden auch Senioren und Seniorinnen aus der Stadt Hückelhoven eingeladen, sich mit ihren Ideen, Anliegen, Vorschlägen oder auch Mängelbeschreibungen an die Teilnehmenden des Runden Tisch zu wenden.

„Gemeinsam soll in diesem Zusammenschluss dafür gesorgt werden, dass die Stadt Hückelhoven für älter werdende und alte Menschen attraktiv ist und bleibt und das bietet, was die Menschen in der fortgeschrittenen Lebensphase benötigen“, berichtet Caritas-Gemeindesozialarbeiterin Nicole Abels, bei der die Fäden zusammenlaufen. An dem Runden Tisch für Seniorenarbeit arbeiten alle stationären Seniorendienste, die Caritas-Pflegestation Hückelhoven, die unabhängige Pflegeberatung des Kreises, das Sozialamt der Stadt Hückelhoven, die evangelische und katholische Kirche, das Katholische Forum, der Förderverein Schacht 3, Home Instead Heinsberg und der VDK mit.