Erkelenzer Land : Corona-Zahlen pendeln sich auf hohem Niveau ein

Erkelenzer Land Die Zahl der Verstorbenen liegt im Kreis Heinsberg unverändert bei 137. Aktuell sind 471 Menschen positiv auf das Virus getestet, die meisten (203) davon in Erkelenz.

In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell (Stand: 7. Dezember, 9 Uhr) 471 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 203 in Erkelenz, 123 in Hückelhoven, 78 in Wassenberg und 67 in Wegberg.