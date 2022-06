Jahresbilanz der Verbraucherzentrale Solingen : Hohe Energiepreise sorgen für Ansturm bei Beratung

Solingen Im vergangenen Jahr hatten die Berater der Verbraucherzentrale Solingen wieder viel zu tun. Insgesamt 4630 Verbraucher wendeten sich im Jahr 2021 an die Verbraucherzentrale.

Die massiv in die Höhe schnellenden Preise für Energie bereiten immer mehr Bürgern auch in der Klingenstadt große Sorgen. Das jedenfalls ist der Eindruck bei den Mitarbeitern der Verbraucherzentrale Solingen. Denn sie haben zuletzt festgestellt, dass die Zahl der Verbraucher, die sich zum Beispiel bei Problemen mit ihrer Stromrechnung an die Berater wenden, seit dem vergangenen Herbst sprunghaft angestiegen ist.

„Die Energiepreise sorgen für einen zusätzlichen Ansturm auf die Beratungsstelle“, hieß es jetzt vonseiten der Verbraucherzentrale Solingen, die am Dienstag ihre Jahresbilanz für 2021 vorstellte. Demnach suchten im zurückliegenden Jahr insgesamt 4630 Verbraucher Rat. Wobei dabei die Sorgen wegen gekündigter Strom- oder Gasverträge sowie die hohen Preise einen großen Anteil ausmachten. „Dass mehrere Strom- und Gasanbieter trotz vertraglicher Vereinbarung die Versorgung ihrer Kundschaft einstellten, brachte im Herbst viele Haushalte in Bedrängnis. Betroffene rutschten in die Grundversorgung und hatten Mühe, einen neuen bezahlbaren Vertrag zu bekommen. Hier gab es viel Unsicherheit und Sorge. Und bis heute ist die Nachfrage aufgrund der generell gestiegenen Preise für Strom, Gas und Öl sehr hoch“, so die Verbraucherzentrale, die ihren Sitz am Werwolf in der Solinger Innenstadt hat.