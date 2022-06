Oktoberimsommerfest : In Lederhosen nach Hückelhoven

Das Königlich Bayrische Vollgas-Orchester kommt zum „Oktoberimsommerfest“ nach Hückelhoven. Foto: Das Königlich Bayrische Vollgas-Orchester

Hückelhoven Am Wochenende findet das erste „Oktoberimsommerfest“ statt, das sich fest im Veranstaltungskalender der Stadt Hückelhoven etablieren soll. Das ist geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es wird bayerisch in Hückelhoven. Am kommenden Wochenende findet die erste Auflage des „Oktoberimsommerfests“ statt, das die Nachfolge des Streed Food-Festivals in der ehemaligen Zechenstadt antritt. Es startet ganz offiziell am Samstag, 11. Juni, um 19.15 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Bernd Jansen auf der großen Bühne auf dem Breteuilplatz direkt am Rathaus. Das Stadtmarketing-Team erwartet zahlreiche Besucher jeglichen Alters in Lederhosen und Dirndl und hofft, mit dieser Veranstaltung einen Nerv zu treffen. Die Stadt hofft zudem, mit der neuen Veranstaltung wieder ein Alleinstellungsmerkmal in der Region zu erzielen und diese fest im Veranstaltungskalender zu etablieren.

Der komplette Breteuilplatz am Rathaus werde vom Aufbau her gestaltet wie beim seit vielen Jahren erfolgreichen Cityfest. Neben der großen Bühne sorgt der örtliche Gastronom Frank Dohmen für den passenden Getränkeausschank. Das angebotene „Benediktiner Hell“ wird beispielsweise extra für diesen Anlass in Fässer abgefüllt, weil es zu diesem frühen Zeitpunkt eigentlich noch kein Oktoberfestbier als Fassware gibt. Dazu wird der komplette Platz mit Zelttischgarnituren bestückt und bekommt eine aufwendige typisch bayrische Dekoration. Das Gastroteam um Theo Nikolareas und Savvas Caragiavouridis, die beim vergangenen Haldenzauber die Almhütte betrieben haben, bietet passende Speisen wie Weißwurst, Leberkäse, Sauerkraut, Bratwurst, Bratkartoffeln und vieles mehr.

Highlight am ersten Tag ist der Auftritt der Band „Königlich Bayrisches Vollgas Orchester“ aus München. Die fünf Profimusiker aus München spielen in diesem Jahr das komplette Oktoberfest in München im Marstall-Festzelt. Hier war es den Veranstaltern wichtig, eine Original-Band aus Bayern zu verpflichten, um noch mehr bayerisches Flair zu vermitteln und den Besuchern einen ganz besonderen musikalischen Genuss zu bescheren.

Am Sonntag wird dann auf dem Platz zwischen 11 und 18 Uhr ein bayerisches Familienfest mit zünftigem Frühschoppen und ganztägiger Unterhaltung geboten. In diesem Zeitraum werden renommierte Blaskapellen aus dem gesamten Kreis Heinsberg durchgängig und im stündlichen Wechsel für die passende musikalische Unterhaltung sorgen. Am Sonntag wird zudem der erste verkaufsoffene Sonntag in der Hückelhovener City stattfinden.