Überarbeiteter Fahrplan der WestVerkehr gilt ab 13. Dezember : Neue Fahrtzeiten auf vielen Buslinien im Erkelenzer Land

Der Stadtbus HÜ 1 auf der Parkhofstraße in Hückelhoven. Foto: Philipp Schaffranek

Erkelenzer Land Ein neuer Fahrplan gilt ab Montag, 13. Dezember, für die Buslinien im Erkelenzer Land. Hier finden Sie die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Das regionale Verkehrsunternehmen WestVerkehr GmbH kündigt zum Fahrplanwechsel am Montag, 13. Dezember, erhebliche Änderungen auf vielen west-Buslinien an.

SB3 Die Linie SB3 verkehrt an Samstagen im Stundentakt sowie an Sonntagen im 2-Stundentakt. Mangels Nachfrage entfallen einige Haltestellen.

SB5 Die Leistung der Linie 495 wird in die neue Linie SB 5 überführt, beschleunigt und auf einen Stundentakt angepasst.

SB8 Die Leistung der Linie 408 wird in die neue Linie SB 8 überführt. Die Haltestelle „Oerath Kapelle“ wird nicht mehr bedient.

EK4 Die Haltestellen „Erkelenz Stadthalle“ und „Oerath, Oerather Weg“ werden in den Linienverlauf aufgenommen. Die Haltestelle „Borschemich“ wird in Zukunft von der Linie 412 bedient. Es erfolgt die Einführung einer wechselweisen Befahrung der bislang nur in einer Richtung bedienten Linienwege.