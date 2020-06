Ortsverband Hückelhoven : THW-Jugend baut im „Homeoffice“

Hückelhoven Der Hückelhovener Ortsverband war in der Corona-Pause fleißig – allerdings zu Hause und nicht draußen. Das wird sich jetzt endlich wieder ändern. Das Thema für die erste Übung ist schon gesetzt.

„Wir wollten, dass die Jugend zumindest irgendwas machen kann in der freien Zeit“, sagt Latour – vor allem die Insektenhotels, die aus vielen kleinen Holzröhren zu einem Zuhause für die kleinen Tiere werden sollen, erfüllten dazu auch noch einen guten Zweck. In erster Linie ging es aber darum, die technischen Fähigkeiten der 15 Jugendlichen zu schärfen, die derzeit beim THW sind. „In der Jugend geht es darum, den Nachwuchs spielerisch an das THW heranzuführen“, erklärt der Ortsbeauftragte Michael Andres.

„Im Endeffekt sind wir wie ein großer Baukasten für große kleine Kinder, die einfach Spaß an Technik und am Bauen haben“, sagt Andres. „Und wenn dann jemand nach der Jugend weiter am Ball bleiben will, ist das umso besser.“ 40 aktive Mitglieder zählt der Ortsverband derzeit, knapp die Hälfte der Jugendlichen würde auch als Erwachsene noch dabei bleiben. „Hier geht es vor allem darum, Spaß zu haben. Und nebenbei lernen wir noch was“, sagt der 16-jährige Florian Konrad, Sprecher der Jugend.