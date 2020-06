Kostenpflichtiger Inhalt: Aktion in Erkelenz und Hückelhoven : Rotes Licht zeigt Probleme der Veranstaltungsbranche an

Auch die Stadthalle in Erkelenz leuchtete in der Nacht von Montag auf Dienstag in Rot. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz/Hückelhoven Firmen und Lokale aus den Städten Erkelenz und Hückelhoven beteiligten sich an der bundesweiten Aktion „Night of Light“. Die Stadthalle Erkelenz strahlte in Rot: Symbol für drohende Insolvenzgefahr in der Veranstaltungsbranche.