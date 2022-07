Frist zum Juli-Ende : Bewerbungsphase für Hückelhovener Heimatpreis endet bald

Hückelhoven Es werden die neuen Titelträger des Heimatpreises gesucht. Wer sich oder andere Menschen oder Vereine vorschlagen will, findet die Formulare auf der Homepage der Stadt.

Bei „Heimat“ gehe es um das Verbindende, um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Nur eine Politik, die wertschätze, was Menschen jeden Tag im Großen und vielmehr im Kleinen leisten, werde dazu beitragen, dass Heimat bewahrt und gleichzeitig für die Zukunft gestaltet werden kann. Kommunen können ein Preisgeld von 5000 Euro, Kreise von 10.000 Euro und kreisfreie Städte von 15.000 Euro ausloben. Der Heimatpreis kann dabei sowohl als ein einzelner Preis als auch in bis zu drei Preiskategorien oder -abstufungen durch die Gemeinde oder den Gemeindeverband verliehen werden.

In Hückelhoven wird der Heimatpreis in diesem Jahr zum dritten Mal verliehen. Die Bewerbungsphase endet am 31. Juli. Bewerbungsformulare sind auf der Homepage der Stadt zu finden. Im Vorjahr gewann das Museum der Rurtalkorbmacher in Hilfarth den ersten Platz und erhielt 2500 Euro für die Erstellung eines Heimatbuches. Auf dem zweiten Rang landete die Bergkapelle Sophia Jacoba zur Dokumentation und permanenten Begleitung eines regionalen Traditionsorchesters einer ehemals typischen Bergbauregion. Dafür gibt es 1500 Euro. 1000 Euro bekam die Maria-Hilf-Kapelle.