Beratungsstelle in Hückelhoven : Suchtberatung auch während der Pandemie gefragt

Hückelhoven Ihren Jahresbericht 2020 legte die Beratungsstelle für Suchtfragen in Hückelhoven vor. Für die Klienten war die Erreichbarkeit stets gesichert.

„Wir sind und waren in der Pandemie für unsere Klienten da.“ Dies stellte Marlies Trapp, Leiterin der Beratungsstelle für Suchtfragen in Hückelhoven in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Region Heinsberg in Kooperation mit dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich, heraus. Sie und Mirco Maaßen, der seit dem 1. Januar zum Team der Beratungsstelle gehört, stellten den Jahresbericht 2020 vor, in dem es auch um Einschränkungen im Zuge der Pandemie ging.

Trotz der Herausforderungen habe man 2020 nur zehn Prozent weniger Klienten beraten als 2019. Konkret nahmen 527 Personen in 2020 (2019: 587) Beratungsgespräche in Anspruch, davon 355 mehrere und 172 suchten einmaligen Kontakt. Die Geschlechterverteilung entspricht mit Zweidrittel Männern und einem Drittel Frauen den Vorjahren und dem klassischen Verhältnis in der Suchtarbeit. 403 Klienten kamen wegen eigener Suchtmittelproblematik, 124 als Angehörige, davon die meisten wegen ihres konsumierenden Lebenspartners. Wie in den Jahren zuvor suchten die meisten Klienten wegen einer Alkoholproblematik, gefolgt von Cannabiskonsum Hilfe. „Nach wie vor ist Alkohol in unserer Gesellschaft Suchtmittel Nummer eins“, unterstrich Trapp. Hier zeige sich im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 196 auf 161 Klienten. „Dies scheint meiner These zu entsprechen, dass die Leute nicht weniger getrunken haben, sondern die Veränderungsbereitschaft in Zeiten von Corona nicht so hoch ist.“ Vieles, was nicht unbedingt notwendig war, sei ja auch in anderen Bereichen vermieden worden, mutmaßte Trapp. Der Weg aus der Sucht heraus sei nicht leicht, aber zu schaffen. Sie zitierte aus einem Bericht eines abhängigen Klienten, der die Situation eindrücklich beschreibt: „Wenn die Welt zusammenbricht und man anfängt, sich selbst neu zu erfinden.“ Es geht in dem Erfahrungsbericht um den Prozess zur Erkenntnis, abhängig zu sein und den „Teufelskreis endlich zu durchbrechen und professionelle Hilfe zu holen“. Dieser Weg führte von der Entgiftungsstation über die Suchberatung des Gesundheitsamts und die Selbsthilfegruppe bis hin zu der Ambulanten Rehabilitation Sucht (ARS) der Beratungsstelle für Suchtfragen. Die ARS richtet sich an Menschen, die von Alkohol, Cannabis oder Amphetaminen abhängig sind, davon loskommen wollen und in der Nähe des Wohnortes und neben der Berufstätigkeit oder Familienarbeit eine Therapie machen können. „Wir haben hier noch Plätze frei“, betonte Marlies Trapp.