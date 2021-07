Tim Berresheims Bilderreise durchs Heinsberger Land : Bilderreise lockt mit digitaler Kunst

Erkelenzer Land Der international anerkannte Künstler Tim Berresheim hat Faszinierendes geschaffen: Seine Bilderreise ist gespickt mit außergewöhnlicher digitaler Kunst.

Malerisch liegt der Gondelweiher in Wassenberg, die Tüschenbroicher Mühle strahlt viel Faszination aus. Orte der Ruhe und Erholung. Es gibt sie an so vielen Stellen im Kreis Heinsberg. Diese Orte will Tim Berresheim neu erleben. Berresheim ist tief verbunden mit der Region, er ist hier geboren und aufgewachsen und längst ein international anerkannter Künstler. Seiner Heimatregion hat er nun ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Der Titel lautet: Tim Berresheims Bilderreise durchs Heinsberger Land.