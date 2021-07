Im Hückelhovener Rathaus : Stadtverwaltung legt Bebauungspläne zur Einsicht aus

Hückelhoven Einer der Bauleitpläne betrifft die ehemalige Doverener Mühle. Auf dem Areal soll künftig ein Wohnquartier für Jung und Alt entstehen.

In den kommenden Wochen liegen im Rathaus in Hückelhoven einige Bebauungspläne zur öffentlichen Einsicht bereit. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Seit Montag, den 5. Juli, haben die Bürger bis zum 16. Juli Zeit, im Amt für Stadtplanung und Liegenschaften (Zimmer 3.15) folgende Bebauungspläne einzusehen.

Bebauungsplan 1-117-1/A-E, Umgehung Ratheim und Millich; L 117n: Entgegen der Festsetzung des Ursprungsbebauungsplanes muss eine externe Teilkompensationsfläche zur Ortsumgehung Ratheim/Millich (L 117n) an anderer Stelle im Stadtgebiet ausgeglichen werden. Eine externe Teilkompensationsfläche muss auch beim Bebauungsplan 1.1-081-1, Millich, Querspange (L 117n) zur Ortsumgehung Ratheim/Millich (L 117n) an anderer Stelle im Stadtgebiet ausgeglichen werden. Bebauungsplan 2-008-1, Baal, Nahversorgung Krefelder Straße: Zur Erweiterung des Nahversorgungsangebotes im Ortsteil Baal soll am Richard-Skor-Weg ein Getränkemarkt entstehen. Bebauungsplan 7-201-0, Kleingladbach, Stephanusstraße/Frankenweg: In der Ortslage Kleingladbach soll ein Wohngebiet mit etwa 50 neuen Baugrundstücken entstehen.