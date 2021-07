Nach Unwetter : Züge von Erkelenz nach Aachen fallen wochenlang aus

Im Fernverkehr fällt das ICE-Zugpaar 1545/1548 (Aachen – Berlin) zwischen Aachen und Rheydt aus. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Erkelenzer Land Ein Unwetter hat dafür gesorgt, dass die Bahnstrecke von Erkelenz in Richtung Aachen für mehrere Wochen gesperrt sein wird. Was dahintersteckt und welche Alternativen Sie in der Zwischenzeit haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Unwetter in der Nacht zu Mittwoch mit Gewitter und starken Regenfällen hat erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Erkelenz und Aachen. Der starke Regen hat das Erdreich neben der Strecke an den Gleisanlagen zwischen Geilenkirchen und Herzogenrath weggespült. Die Bahn hat die Strecke bis auf Weiteres gesperrt.

Das nächtliche Unwetter hatte dafür gesorgt, dass Geröll und Schlamm auf die Gleise und auf einen Bahnübergang gelangten. Auch zwei Oberleitungsmasten sind von der Überschwemmung betroffen. Die Deutsche Bahn ist nun mit Experten vor Ort, um die Schäden zu beseitigen. Darüber hinaus finden Bodenuntersuchungen durch Fachfirmen statt, um mögliche Schäden unterhalb der Gleise zu erkunden. Erst wenn die DB ein vollumfängliches Schadensbild hat, kann das weitere Vorgehen und die Dauer der Reparaturen bekannt gegeben werden, teilt das Unternehmen mit.

„Derzeit gehen wir von einer möglichen Sperrung bis zum 26. Juli aus. Bis dahin können keine Züge auf der Strecke zwischen Herzogenrath und Geilenkirchen verkehren“, sagt Bahnsprecher Dirk Pohlmann. Im Nahverkehr verkehren die Züge der Regionalbahn-Linie RB 33 (DB Regio) nicht zwischen Geilenkirchen und dem Aachener Hauptbahnhof. Ein Busnotverkehr ohne festen Fahrplan ist eingerichtet. Ab Samstag wird dieser durch einen Schienenersatzverkehr nach Fahrplan abgelöst. Dieser beinhaltet unter anderem ein Schnellbuskonzept von Montag bis Freitag zwischen Geilenkirchen und Aachen Hauptbahnhof. Ab Herzogenrath können Fährgäste auf die Züge der Linie RB 20 bis Aachen Hauptbahnhof ausweichen. Zwischen Herzogenrath und dem Aachener Hauptbahnhof verkehren die Züge der Linien RE 18 und RB 20 planmäßig.

Die Züge der Linie RE 4 (National Express) verkehren derzeit nur zwischen Dortmund und Geilenkirchen. Die Halte zwischen Geilenkirchen und Aachen Hauptbahnhof entfallen. Auch dort setzt National Express Ersatzbusse ein.