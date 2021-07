Mit Ina Colada und Autohändler Dragan : Mallorca-Party verspricht Ballermann-Feeling in Hilfarth

Ina Colada wird auf der Bühne stehen. Foto: Marc Pesch

Hückelhoven Am Samstag lädt Gastronom Frank Dohmen zur großen Sause ein. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich, es wird eine Abendkasse geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ausgelassene Ballermann-Atmosphäre erleben, ohne dafür auf die beliebte Balearen-Insel reisen zu müssen, das können die Menschen im Kreis Heinsberg in Hilfarth ohne Probleme. Sodekamp-Chef Frank Dohmen lädt am kommenden Samstag, 10. Juli, 19 Uhr (Einlass ab 17 Uhr), zur großen Mallorca-Nacht an die Rurbrücke ein.

Im weißen Festzelt, das voraussichtlich noch bis Ende August auf dem Freizeitgelände direkt hinter Saal- und Gastronomiekomplex steht, wird unter strikter Einhaltung aller Corona-Regeln stimmungsvoll gefeiert. Für Mallorca-Partysängerin Ina Colada ist der Auftritt am Wochenende fast so etwas wie ein Heimspiel, so oft war sie schon zu Gast bei Frank Dohmen und seinem Vater Heinz. Stefan Stürmer wird sein neues Lied „Meine Nummer 1“ vorstellen, Kult-Verkäufer Dragan aus der bekannten Fernsehserie „Die Autohändler“, die bis 2017 bei RTL gesendet wurde, ist ebenfalls mit von der Partie.

Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro sind im Vorverkauf in der Gaststätte Sodekamp-Dohmen an der Breite Straße sowie über die Homepage www.sodekamp-dohmen.de und an der Abendkasse erhältlich. Wer zur Ballermann-Musik feiern möchte, muss ein negatives Corona-Testergebnis, Impf- oder Genesenenbescheinigung vorzeigen können.

(dg)