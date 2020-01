Fund in Hückelhoven : Tote Bussarde im Feld bei Doveren – Labor findet Gift in Greifvögeln

Hückelhoven Bei obduzierten Mäusebussarden hat ein Krefelder Untersuchungsamt Gift festgestellt. Komitee gegen Vogelmord bittet Zeugen, Fundorte oder Köder zu melden.

Im Kreis Heinsberg sind nach Angaben des Komitees für Vogelmord wieder „mehrere Greifvögel von Kriminellen vergiftet“ worden. Wie Pressesprecher Axel Hirschfeld mitteilt, wurden nach Hinweisen aus der Bevölkerung bei Hückelhoven und Dremmen insgesamt drei tote Mäusebussarde eingesammelt und zur Analyse dem Chemischen Veterinär- und Untersuchungsamt (CVUA) in Krefeld übergeben. Ein weiterer toter Greifvogel wurde aus Wegberg-Uevekoven gemeldet, konnte aber nicht mehr rechtzeitig geborgen werden. Aus den Vorjahren wurden auch dem NABU immer wieder tote Vögel gemeldet – erschossen, vergiftet, in einer Falle verhungert.

Für zwei Vögel, die Spaziergänger am 7. Januar auf einem Acker unweit des Doverener Sportplatzes gefunden hatten, liegt ein erstes Ergebnis vor. „Aufgrund der erhobenen pathomorphologischen Befunde besteht der dringende Verdacht des Vorliegens einer Intoxikation durch eine akut toxische Substanz“, so die Veterinäre des Landesamtes in ihrem Gutachten. Um die Art des Giftes zu ermitteln, wurden Gewebeproben beider Tiere sowie des Köders an die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) nach München geschickt. Das Komitee empfiehlt Hundebesitzern und Spaziergängern, im Raum Doveren auf mögliche Köder wie zum Beispiel Kadaver von Tauben oder Hasen und Schlachtabfälle zu achten. Zeugen werden gebeten, tote Greifvögel oder mutmaßliche Giftköder zu fotografieren und die Bilder zusammen mit dem genauen Fundort beim Komitee gegen den Vogelmord (E-Mail komitee@komitee.de, Telefon 0228 665521) zu melden.