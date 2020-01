Polizei im Kreis Heinsberg warnt : Computer-Betrug: Anrufer spähen Bankdaten aus

Es gibt zahlreiche Betrugsmaschen per Telefon – Enkeltrick, falsche Polizisten und mehr. Jetzt warnt die Polizei vor Anrufern, die sich auf Computer aufschalten lassen und dabei Bankdaten ausspähen und Überweisungen tätigen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Heinsberg Vor einer neuen Betrugsmasche am Telefon warnt die Polizei: Im ganzen Kreis Heinsberg kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Anrufen angeblicher Mitarbeiter eines Technologieunternehmens. Diese gaben unter anderem vor, der Computer der Angerufenen sei mit Viren befallen, daher werde das Betriebssystem bald versagen.

Um dies zu verhindern, müssten die angeblichen Support-Mitarbeiter per Fernwartung auf den Computer der Angerufenen zugreifen. Die Opfer wurden aufgefordert, ein Programm herunterzuladen und zu installieren. „Mit Hilfe dieser Masche kann der Anrufer dann auf den Computer zugreifen. Statt ihn zu warten, werden im Hintergrund Bankdaten ausgespäht und Überweisungen getätigt“, berichtet die Polizei. Am Mittwoch wurde ein Mann aus Hückelhoven Opfer dieser Betrugsmasche. Von seinem Konto wurde Geld abgebucht, während ein Support-Mitarbeiter angeblich Reparaturen durchführte. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern an.