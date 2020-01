Hückelhoven macht Kultur : Elke Winkens auf heimatlicher Bühne

Hückelhoven Hückelhoven macht Kultur mit Elke Winkens, Sebastian Pufpaff und Jochen Malmsheimer. Die ehemalige Ratheimer Tanzmarie behauptet in ihrem kabarettistischen Soloprogramm am 12. März: „Alles gelogen“. Mittlerweile ist Elke Winkens Film- und Fernsehschauspielerin.

Auch in diesem Jahr gibt es „die etwas andere Mischung“, so Macharski, der selbst als Kabarettist auf der Bühne steht. „Wir wollen vom Mainstream abweichen.“ So wurde im Vorjahr eine szenische Lesung mit Walter Sittler und Mariele Millowitsch präsentiert, da war die Aula ausverkauft. So unterschiedlich die Künstler, so verschieden fiel auch das Besucherinteresse in den zehn Jahren aus. Mal war die Halle halb voll, mal waren alle Karten weg. „Wir wollen auch Sparte, die kulturelle Vielfalt“, erklärte Bürgermeister Bernd Jansen am Dienstag beim Pressegespräch im Rathaus, „nicht nur die Großen, die sowieso die Hallen füllen.“

Der Bürgermeister war es auch, der die erste Künstlerin der aktuellen Reihe für einen Auftritt in die alte Heimat holte: Elke Winkens, fünffache Deutsche Meisterin und zweifache Europameisterin im „Tanzen für karnevalistische Tänze“ und mittlerweile gut gebuchte Schauspielerin. „Wir haben beide beim ,Roathemer Wenk’ begonnen“, verriet Bernd Jansen, „sie als Tanzmariechen, ich in der Bütt.“ Eine „recht bunte Karriere“ habe Elke Winkens durchlebt, sagte Christian Macharski, vom Musical über Schauspiel, Tanz bis zum Kinofilm. Davon wird sie erzählen – wie ein Erlebnisbericht – in ihrem Programm „Alles gelogen – Kabarett und Musik“ am 12. März. In einer Videobotschaft, aufgenommen über den Dächern ihrer Wahlheimat Wien, grüßte die in Linnich geborene und in Ratheim aufgewachsene Elke Winkens mit Küsschen nach Hückelhoven und kündigte an, auch spannende Einblicke hinter die Kulissen des Showgeschäfts zu geben. Den Durchbruch im Fernsehen schaffte sie als Kommissarin Niki Herzog in „Kommissar Rex“. Sie spielte in Serien wie „Bergdoktor“ und „Das Großstadtrevier“ und übernahm eine Serienhauptrolle in „Sturm der Liebe“.