Gedenken im Gymnasium Hückelhoven : Rechtsextremismus: Wachsamkeit aktuell besonders notwendig

Hückelhoven Die Kirchen, Pax Christi und die Stadt Hückelhoven laden zur Gedenkstunde für Opfer des Nationalsozialismus in das Gymnasium ein.

Daher bezeichnen es die Organisatoren als erfreulich, dass seit vielen Jahren Schülerinnen und Schüler der verschiedenen weiterführenden Schulen der Stadt Hückelhoven diese Gedenkstunde inhaltlich gestalten. „Die von Bundespräsident Roman Herzog angesprochene Wachsamkeit ist in unseren Tagen wieder besonders notwendig“, heißt es in der Einladung, „wenn wir im vergangenen Jahr und zu Beginn des neuen Jahres erleben müssen, dass (Kommunal-)Politiker verstärkt Hassanrufe und Morddrohungen erhalten und erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte ein Politiker Opfer eines rechtsextremen Anschlages wurde; dass ein Massaker an jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Halle am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, dem Versöhnungstag beziehungsweise -fest, nur durch eine unüberwindbare Tür verhindert wurde; dass in unserer Nachbarstadt Geilenkirchen mehr als 40 jüdische Gräber zerstört und geschändet wurden.“ Das seien nur drei Beispiele „für die bedrohlichen Ausmaße von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, der in seiner radikalsten Form auch vor Terror nicht zurückschreckt“.