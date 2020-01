Angerufene reagieren richtig : „Falsche Polizisten“ in Hückelhoven

Hückelhoven/Heinsberg 13 Fälle von „falschen Polizisten“ sind in den vergangenen Tagen im Kreis Heinsberg angezeigt worden.

„Falsche Polizisten“ haben sich am Sonntagabend zwischen 21.30 und 23.40 Uhr bei mindestens drei Personen in Hückelhoven und Umgebung gemeldet. Weitere neun Vorfälle wurden zur selben Zeit aus Heinsberg gemeldet. In allen Fällen täuschten die Anrufer in bekannter Weise Einbrüche in der Nachbarschaft vor. Um ihr Hab und Gut zu schützen, sollten die Angerufenen Geld und Wertgegenstände an die „Polizei“ übergeben. Zu Opfern sei keiner der Angerufenen in Hückelhoven oder Heinsberg geworden, berichtete die echte Polizei. Alle hätten geistesgegenwärtig reagiert und den Hörer aufgelegt, als sie den Betrug erkannten.