Wintergarten in Flammen : Zwei Verletzte bei Brand in Ratheim

Zwei Verletzte bei Brand in Ratheim

Wintergarten in Flammen

Einsatzkräfte löschen den Brand eines Wintergartens auf der Heerstraße in Ratheim. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Am späten Sonntagnachmittag geriet der Anbau eines Hauses auf der Heerstraße in Flammen. Die Anwohner versuchten, selbst zu löschen, und erlitten dabei eine Rauchvergiftung.

(RP) Bei einem Brand in einem Wintergarten sind in Ratheim am späten Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Hückelhovener Feuerwehr mitteilte, litten zwei Menschen unter Rauchvergiftungen, nachdem sie sich beim Löschversuch zu lange im Brandrauch aufgehalten hatten. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.