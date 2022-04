Zwischen Baal und Doveren : Ärger um zertrampelte Hasenglöckchen

Gloria Jansen ist aus Belgien gekommen, um die blauen Blumen zu fotografieren. Sie ärgert sich sehr, wie viele Pflanzen unnötigerweise zertrampelt worden sind. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Wenn die „blaue Blume“ blüht, lockt das Besucher von Nah und Fern nach Hückelhoven. Doch um möglichst schöne Instagram-Fotos zu machen, behandeln nicht alle die geschützten Pflanzen achtsam.

Ein kleines Wäldchen zwischen Baal und Doveren wird Jahr für Jahr zu dieser Jahreszeit zum beliebten Ausflugsziel für Spaziergänger, Hobbyfotografen und auch Hobbyinfluencern. Es ist ein Naturschauspiel, das Ende April/Anfang Mai die Schaulustigen anlockt: die „blaue Blume“, so wird sie im Volksmund genannt. Ihr eigentlicher Name ist Atlantisches Hasenglöckchen. Sie verwandelt den Waldboden mit ihrer Farbenpracht in einen blauen Teppich, der unter den zahlreichen Birken und Buchen liegt.

Und wie das nunmal so ist, wenn viele Menschen an einem Ort zusammen kommen, ist Ärger nicht selten vorprogrammiert. So regen sich in den sozialen Medien Anwohner darüber auf, dass in der Nähe des Wäldchens alles mit ortsnahen und -fremden Autos zugeparkt ist. Lange Fußmärsche hin zu den begehrten Pflanzen wollen wohl nur die wenigsten auf sich nehmen. Doch auch unter den Schaulustigen gibt es Unmut. So wird unter anderem das rücksichtslose Verhalten mancher Besucher an den Facebook-Pranger gestellt, die ihre vierbeinigen Begleiter inmitten der bunten Farbenpracht platzieren.

Info Die Blühzeit ist im April und Mai Blühzeit In der Regel blüht die Pflanze von April bis Mai, wenn es im Frühjahr kälter ist, kann sich das aber etwas verzögern. Größe Das Atlantische Hasenglöckchen wird zwischen 15 und 40 Zentimeter hoch, in Ausnahmefällen gar bis 50 Zentimeter.

Die Resultate der Fotoshootings sind ebenfalls auf Instagram zu bewundern, wo Herrchen und Frauchen ihre Hunde vermeintlich schön in Szene setzen. Auf Facebook schreibt eine Nutzerin empört: „Keinen Respekt für die Natur. Dass man sowas schönes zertrampeln muss, werde ich nicht verstehen. Manche Menschen meinen wohl, wir haben eine zweite Natur im Koffer.“ Andere Nutzer fordern die Stadt Hückelhoven zum Handeln auf, etwas gegen den Blumen-Tourismus zu unternehmen.

Dabei hängen die Schilder der Stadt Hückelhoven auch in diesem Jahr gut sichtbar an einigen Bäumen. Darauf sind einige Hinweise zu finden, die sich an die Besucher richten. So wird gebeten, die Wege nicht zu verlassen und auch nicht zum Fotografieren in die Blumen zu treten. „Halten Sie Ihre Hunde an der Leine und lassen Sie sie nicht frei laufen, denn alle Besucher möchten eine unversehrte Blütezeit des Hasenglöckchens genießen“, steht auf dem Schild.

Der Passus „alle Besucher“ ist sogar noch unterstrichen. Ein Blick in die sozialen Netzwerke allerdings zeigt, dass diese Hinweise entweder nicht gesehen oder aber bewusst missachtet werden. Da hilft auch der Hinweis der Stadt nichts, dass es sich bei dem Wald um ein Naturschutzgebiet handelt und ein Fehlverhalten eine „empfindliche Strafe“ nach sich ziehen könnte – er lässt die Besucher offenbar kalt.

Eine Besucherin ist Gloria Jansen. Die rothaarige Frau hat eine weite Anreise auf sich genommen, um sich dem spektakulären Anblick des Blumenteppichs hinzugeben. Um die blauen Blumen zu fotografieren, ist sie aus Belgien gekommen. Umso größer sind ihre Enttäuschung und ihre Wut über das Verhalten anderer Menschen, die zu unachtsam mit den geschützten Pflanzen umgehen. Die geplätteten Pflanzen an Stellen, wo sich Menschen und Tiere anscheinend für Fotos positioniert haben, sind deutlich zu erkennen. An manchen Stellen sind sogar Pferdehufspuren zu finden, obwohl Pferde in diesen Wald nicht geritten werden dürfen.