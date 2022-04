Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Mehrere Einbruchversuche in Wegberger Innenstadt

Die Polizei ermittelt nach mehreren Baustellendiebstählen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkelenzer Land In der Einkaufspassage versuchten Täter erfolglos, Geschäfte aufzubrechen. In Wassenberg sind mehrere Baustellen ausgeplündert worden, zudem warnt die Polizei vor den Maschen von Trickbetrügern.

Einbruchversuche in Lokale Auf der Wegberger Einkaufspassage zwischen Hauptstraße und Schwalmaue haben in der Nacht zu Dienstag Täter erfolglos versucht, einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, seien an drei Geschäften entsprechende Spuren an den Eingangstüren gefunden worden. In die Innenräume gelangten die Täter allerdings nicht.

Diebstähle auf Baustellen In den Wassenberger Ortsteilen Myhl und Orsbeck ist es in der Nacht zu Mittwoch zu Diebstählen auf Baustellen gekommen. Unbekannte stahlen, nachdem sie vermutlich eine Tür aufhebelten, aus dem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Klosterstraße etwa 400 Meter bereits installierter Elektrokabel. Über eine Bautür drangen Täter in einen Rohbau an der Johann-Hugo-Straße ein. Dort erbeuteten sie Kabel, Bohrmaschinen, Akkubohrer und eine Schlitzmaschine. Aus einer Garage entwendeten sie zudem zwei Pedelecs. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei.