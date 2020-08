Einschulung in Ratheim 2020 : Die ersten Schultage prima gemeistert

Annika Diepold hat erfolgreich ihre ersten Schultage in der Ratheimer Grundschule Im Weidengrund verbracht. Foto: Diepold

Hückelhoven-Ratheim Annika Diepold aus Ratheim ist nun offiziell Schülerin. Die Sechsjährige war sehr aufgeregt, doch mittlerweile hat sie sich an die Schule gewöhnt. Sie besucht nun die Klasse 1b der Grundschule Im Weidengrund.

Von Anke Backhaus

Endlich raus aus dem Kindergarten und rein in die Grundschule: Auch für Annika Diepold aus Ratheim war der große Tag, dem sie so entgegen gefiebert hat, endlich gekommen. Die Sechsjährige ist nun Schülerin der Klasse 1b der Grundschule Im Weidengrund in Ratheim.

Dem aufgeweckten Mädchen ist die Schule bestens bekannt. Ihr großer Bruder Felix (9) nämlich wurde dort vor drei Jahren feierlich eingeschult und ist als aktueller Viertklässler nun einer der Großen der Schule.

„Sie war total aus dem Häuschen und sehr aufgeregt“, erzählt Mutter Saskia Diepold vom ersten Schultag ihrer Tochter. „Ich bin aber locker mitmarschiert“, fügt die Erstklässlerin stolz hinzu. Vor allem: Es gab so viel zu entdecken. Und viele neue Kinder kennenzulernen. Insgesamt 24 sind in der Klasse 1b und werden in Zukunft – zumindest in den kommenden vier Jahren – zusammen lernen. „Ein Kind aus meiner Nachbarschaft und ein Kind aus meiner Kindergartengruppe sind auch in meiner Klasse. Diese KInder kenne ich also schon“, sagt die Sechsjährige.

Letztlich aber verlief der erste Schultag wesentlich weniger feierlich als vor drei Jahren, als Annikas großer Bruder Felix in die Schule kam. Saskia Diepold: „Die Schule hat das so schön wie irgend möglich für die Kinder gemacht. Es war ja auch so, dass die beiden Klassen zeitversetzt eingeschult wurden, um zu vermeinden, dass zu viele Personen auf einen Punkt zusammenkamen.“ Den Kindern gefiel die kleine Feier in der Turnhalle, in der geistliche Worte gesprochen wurden. Nur: Gemeinsamer Gesang war nicht möglich – dabei ist Familie Diepold eigentlich sehr musikalisch.

Und dann berichtet Annika mit Begeisterung von ihren ersten Schultagen. Sie war übrigens bestens vorbereitet. Vater Christian Diepold, dessen Sohn Felix übrigens Lehrer werden möchte, hat in Annika eine dankbare Schülerin gefunden. Die Erstklässlerin hat in den Sommerferien schon erste Schreibübungen absolviert, „was mir viel Spaß gemacht hat“. Jetzt, wo sie ein richtiges Schulkind ist, hat sie sich an den Schulalltag schon vorsichtig gewöhnt. „In der Klasse haben wir unsere Plätze selbst gesucht, denn jeder Platz hat die Namen der Kinder, die in die Klasse 1b sind, aufgeführt.“ Das fand Annika toll. So gelang die Gewöhnung an den schulischen Alltag an der Ratheimer Grundschule Im Weidengrund jedenfalls schon mal ganz prima.