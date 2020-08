Corona in Willich : Grundschule Wekeln: Ein Kind positiv getestet

Willich In der Grundschule Wekeln ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Schüler der Klasse des positiv getesteten Kindes blieben am Freitag zu Hause, teilte die Stadt Willich auf Anfrage mit.

Da das Kind nicht die Offene Ganztagsschule besucht, sei der Kreis von Kontaktpersonen überschaubar, so Bernd Hitschler, Geschäftsbereichsleiter Schule, Sport, Kultur bei der Stadt. „Der Schulbetrieb kann zunächst weitergehen“, teilte der Kreis Viersen mit. Ob der Unterricht in der kommenden Woche wie gewohnt stattfinden kann, soll in Abstimmung zwischen Schulleitung und Kreis-Gesundheitsamt geklärt werden, so Hitschler.