Reiseziel war kein Risikogebiet : Luise-Hensel-Schule: Kind positiv getestet nach Urlaubsrückkehr

In der Luise-Hensel-Schule am Salierring steht eine Klasse des zweiten Schuljahres unter Quarantäne. Foto: Speen

Erkelenz Bereits am ersten Schultag wurde die betroffene Klasse in Quarantäne geschickt. Wie der Kreis Heinsberg auf Nachfrage der Redaktion erklärte, habe die Reise nicht in ein Risikogebiet geführt.

Von Anke Backhaus

Ein Kind einer Klasse des zweiten Schuljahres der Luise-Hensel-Schule am Salierring ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Kind stammt aus einer Familie, die aus dem Urlaub in einem Nicht-Risikogebiet zurückgekehrt war. Diese Familie hatte sich nach der Rückkehr freiwillig testen lassen.

Das betroffene Kind ist ohne Symptome positiv. Wie Ulrich Hollwitz, Pressesprecher des Kreises Heinsberg, erklärte, habe die Familie alles richtig gemacht, denn der Urlaub fand nicht in einem Risikogebiet statt.

Offenbar wurde dieser Fall bereits am ersten Schultag bekannt – und der war bekanntermaßen in der vergangenen Woche am Mittwoch. Am Nachmittag hatten die Familien der Kinder, die die Klasse des betroffenen Kindes besuchen, die Information erhalten, dass es den positiven Fall gibt.

In der Folge galt für die Klasse sowie für zwei Lehrpersonen ab diesem Zeitpunkt Quarantäne. Fünf Tage später, also am Montag, 17. August, wurden die Schüler der Klasse und die beiden Lehrpersonen getestet.