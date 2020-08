Viele neue Wohnungen in Wassenberg : Basis für eine gute Zukunft der Stadt

Meinung Wassenberg Die Stadt Wassenberg liegt in Sachen Wohnungszahlen überraschend an der Spitze in Nordrhein-Westfalen. Mit zahlreichen Neubaugebieten hat die Stadtführung in den vergangenen Jahren eine gute Grundlage für eine gute Zukunft geschaffen.

Die Zahlen des Statistischen Landesamtes zur Entwicklung der Wohnungszahlen in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens dürfen mit Blick auf die Wassenberger Spitzenstellung nicht überbewertet werden. So wird die Tatsache, dass in der Vergangenheit vor allem in der Wassenberger Oberstadt sehr viele Wohnungen für ältere Menschen, aber weniger für junge Menschen und Familien geschaffen wurden, durchaus kritisch gesehen. Das allerdings geht aus der Statistik nicht hervor. Insgesamt darf man der Stadt Wassenberg und Bürgermeister Manfred Winkens mit Blick auf die zahlreichen Neubaugebiete eine gute Politik bescheinigen, denn zusätzliche Wohnmöglichkeiten sind die Grundlage für eine gute Zukunft der Stadt.