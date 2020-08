Corona-Virus in Remscheid : Grundschule Hasenberg wird geschlossen

Remscheid Wegen eines Coronafalls im Lehrerkollegium muss die Grundschule Hasenberg für 14 Tage geschlossen werden. Alle Lehrkräfte wurden in Quarantäne geschickt. Die Lehrerin war nicht im Unterricht eingesetzt.

20 Lehrerinnen und Lehrer der Gemeinschaftsgrundschule Hasenberg sowie die Beschäftigten der OGGS-Betreuung treten eine 14-tägige häusliche Quarantäne an, weil sie im Verdacht stehen, sich auf einer außerschulischen Veranstaltung am Dienstag, 11. August, mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben. Das teilte die Stadt mit.

Eine Lehrkraft der Gemeinschaftsgrundschule Hasenberg hat sich nach Darstellung der Stadt am Donnerstag im Rahmen des freiwilligen 14-tägigen Testangebots für Lehrerinnen und Lehrer auf Corona testen lassen. Das positive Testergebnis wurde am Freitag mittgeteilt. Die Lehrkraft weist keinerlei Krankheitssymptome auf, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Seitdem befindet sie sich in Quarantäne. Ein Ansteckungsrisiko im Schulbetrieb für Schülerinnen und Schüler hat es Dank Abstandsregelungen und Maskenpflicht nicht gegeben. Die Lehrkraft war nicht im Unterricht eingesetzt.