Ratheimer Hundehalter gesucht : Folgenschwerer Hundebiss durch Bullterrier: 76-Jähriger notoperiert

Ein ähnlicher Hund, allerdings mit der Fellfarbe Grau, hat einen 76-Jährigen aus Gerderath gebissen. Das Opfer fragt sich, ob der Hund in Ratheim bekannt ist, sein Halter gab keine Personalien an (Symbolbild). Foto: Köhlen

Hückelhoven/Wassenberg Ein Mini-Bullterrier hat auf dem Parkplatz bei LIDL in Wassenberg einen Gerdera­ther in den Arm gebissen. Der Halter soll aus Ratheim stammen. Die Polizei ermittelt.

Der Angriff kam wie aus dem Nichts: Ein kleiner, grauer Bullterrier sprang am 3. August gegen 11.30 Uhr einen 76-Jährigen an, der gerade Einkäufe in sein Auto lud. Er biss den Mann in den Unterarm, die Wunde musste genäht werden, das Opfer blieb drei Tage stationär im Krankenhaus Erkelenz. Der Hundehalter, der nach eigenen Angaben in Ratheim wohnt, fuhr den stark blutenden Mann in dessen Auto ins Krankenhaus, hinterließ aber seine Personalien nicht. Jetzt sorgt sich der 76-Jährige, ob der Hund noch einmal jemanden beißt, möglicherweise ein Kind verletzt.