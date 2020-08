Talkreihe in Hückelhoven : Hasternraths Will trifft Wolfgang Bosbach zum Gespräch

Hasternraths Will trifft Wolfgang Bosbach zum Gespräch

Talkreihe in Hückelhoven

Hückelhoven Die Sommerreihe „Hastenraths Will trifft…“ endet am Samstag mit einem Talk der Königsklasse: Wolfgang Bosbach ist zu Gast auf Wills Sofa im Haus Sodekamp-Dohmen. Digitaltickets sind noch zu haben.

Zum Abschluss seiner vier Sommerausgaben von „Hastenraths Will trifft…“ hat der talkfreudige Landwirt CDU-Politiker Wolfgang Bosbach eingeladen. Das 90-minütige Gespräch startet am Samstag, 22. August, um 20 Uhr.

Darüber freut sich der ebenso meinungsstarke Hastenraths Will ganz besonders. Er verspricht, seinen Gast gewohnt top informiert auszufragen. „Das wird ein spannendes Gespräch auf Augenhöhe zwischen zwei politischen Schwergewichten“, verspricht Will augenzwinkernd. Darüber hinaus wird auch Landrat Stephan Pusch zwischendurch ins Gespräch eingreifen, sodass für reichlich Lokalkolorit gesorgt sein dürfte und auch viele aktuelle Themen zur Sprache kommen.

Die Show mit Wolfgang Bosbach ist bereits seit Wochen ausverkauft. Wer sie dennoch nicht verpassen möchte, hat die Möglichkeit, sie sich von zu Hause aus anzusehen – per Livestream, zu dem man sich zuschalten kann. Das geht mit Hilfe eines Digitaltickets, einem Link, den man gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro auf www.rurtal-produktion.de anfordern kann. Der von der Firma iteracon präsentierte Livestream wurde bei den bisherigen Shows bereits rege genutzt. Wer zusätzlich etwas Gutes tun möchte, löst das Digitalticket für 7 Euro, von denen 2 Euro direkt an die Neven-Subotic-Stiftung gehen, die sich für Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene in Eritrea und Äthiopien einsetzt.