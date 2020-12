In der Holzapfelschule Doveren : Tannenbaum lässt Kinder strahlen

In der Holzapfelschule Doveren

Hückelhoven Ein echter Baum war in diesem Jahr wegen der Brandschutzauflagen nicht erlaubt. Doch jetzt gab es ein Geschenk für die Johann-Holzapfel-Schule Doveren.

Ein echter Baum in der Adventszeit darf nicht mehr sein im Schulgebäude, aber es fand sich zum Glück Ersatz. Und der sorgt zumindest für zwei Tage noch für leuchtende Kinderaugen in der Aula der Grundschule Doveren: Gleich beim Betreten der Schule rückt ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum ins Blickfeld. „Man sieht ihm nicht an, welche Schwierigkeiten zu überwinden waren, um dieses Symbol der friedlichen Weihnachtzeit zum Strahlen zu bringen“, sagt Schulleiterin Alexandra Hensel: Die Jungen und Mädchen freuen sich dieses Jahr über einen gespendeten künstlichen Weihnachtsbaum.