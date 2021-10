Naturschutz in Brüggen : SPD verteidigt Ratsvotum zur Silberahorn-Fällung

Naturschutz in Brüggen

Brüggen Grüne und „Wir“ hatten sich für den Erhalt des Silberahorns ausgesprochen und auch bei der Demo mitgemacht. Jetzt äußert sich die SPD zum Thema Silberahorn.

„Die Situation ist zur Vorbereitung der Beratungen im Rat intensiv von mehreren Gutachtern untersucht worden“, erklärt SPD-Fraktionschef Falk Rosowski in einer Pressemitteilung. Kein Gutachter habe ein Konzept vorlegen können, um den Baum sicher zu erhalten. Dementsprechend hätten auch alle Gutachter in jeder vorgestellten Planoption eine Bestandsgarantie für den Baum abgelehnt. Auch weitere Vorschläge von Rat oder Verwaltung wie eine Großbaumverpflanzung hätten letztendlich nicht zum sicheren Erhalt des Baumes führen können.

Seit 2019 gibt es die Pläne zur Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes. Er soll nicht nur barrierefrei, sondern auch besser für Veranstaltungen nutzbar werden. Der Barrierefreiheit steht der Silberahorn entgegen, dessen Wurzeln das Pflaster sprengen. In einer ersten Variante hat Planer Joachim Scheller ohne den Silberahorn geplant, in einer späteren mit ihm. Der Rat stimmte in der September-Sitzung geheim mit 17 zu zwölf Stimmen (bei drei Enthaltungen) für die Fällung des Baumes. Hintergrund: Die Platzumgestaltung gehört zum Integrierten Handlungskonzept, für das die Gemeinde bis Ende September den Förderantrag stellen musste. Für die SPD ein „Konzept mit historischer Dimension, da es die ganzheitliche Überplanung ortsprägender Bereiche des Brüggener Ortskerns unter Beachtung städtebaulicher, ökologischer, kultureller und verkehrstechnischer Aspekte beinhaltet“.