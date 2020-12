Erkelenzer Land : Zwei weitere Corona-Tote in Erkelenz

Erkelenzer Land Die Zahl der Verstorbenen ist damit auf 26 gestiegen. Insgesamt liegt die Zahl der Corona-Fälle aktuell bei 431, davon sind es 179 in Erkelenz.

(cpas) In Erkelenz sind zwei weitere Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes gibt es damit seit dem 1. Dezember bereits zwölf Corona-Tote in der Stadt, insgesamt liegt die Zahl der Verstorbenen nun bei 26.

In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Donnerstag (Stand: 9 Uhr) 431 aktuelle Corona-Fälle – 179 in Erkelenz, 121 in Hückelhoven, 68 in Wassenberg und 63 in Wegberg.