Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Vier Verletzte nach Kollision bei Doveren

Fahrt endet im Graben Am Sonntag, 18. Februar, gegen 8.25 Uhr war eine 20 Jahre alte Autofahrerin aus Niederkrüchten auf der Bundesstraße 221 von Niederkrüchten kommend in Fahrtrichtung Arsbeck unterwegs. In einer Kurve bei Klinkum rutschte sie mit ihrem Fahrzeug in den Grünstreifen auf der linken Seite, dann einen Hang hinunter und kam schließlich in einem Graben zum Stillstand. Die Fahrerin und ihre 19 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.