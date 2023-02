Gedenken im Kreis Heinsberg Bündnis gegen Rechts erinnert an Hanau-Opfer

Am Sonntag jährt sich der rassistische Anschlag in Hanau, bei dem ein Mann neun Menschen ermordet hatte, zum dritten Mal. Zu diesem Anlass gedenkt das Bündnis gegen Rechts im Kreis Heinsberg der Opfer: „Wir erinnern an Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov“, teilt das Bündnis mit.