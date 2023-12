Blaulicht in Mettmann Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Für eine junge Familie wird dieses Weihnachtsfest nicht so sein wie die Feste zuvor. Sie waren am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr in ihrem VW-Passat auf der Talstraße unterwegs. Plötzlich scherte ein entgegenkommender Opel Corsa nach links aus und knallte frontal in den Passat hinein. Die trotz des Regenwetters auf der Straße befindlichen Passanten und Einkäufer erschreckten sich durch den lauten Knall und das Splittern von Glas.