Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Falsche Handwerker in Wegberg unterwegs

Falsche Handwerker in Wegberg unterwegs Am Mittwoch gelang es bislang unbekannten Männern in Wegberg, sich Zugang in Wohnungen zu verschaffen. Gegen zwölf Uhr schellten zwei Unbekannte in der Prämienstraße an der Tür eines Rentners und gaben sich als Fernsehtechniker aus. Unter dem Vorwand, die Fernsehgeräte überprüfen zu müssen, gelangten sie in die Wohnung und betraten verschiedene Räumlichkeiten. Nach etwa 20 Minuten verließen sie die Wohnung wieder. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Unbekannten waren etwa 40 Jahre alt und mit Parkas bekleidet. Einer der Männer trug zudem eine Mütze mit Bommel.