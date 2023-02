Nach brutalem Überfall in Hückelhoven Lange Haftstrafen für drei Angeklagte

Wegen schweren Raubs, gefährlicher Körperverletzung und dem Besitz von Betäubungsmitteln sind drei Angeklagte aus Hückelhoven vor dem Landgericht Mönchengladbach am Donnerstag zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der 24-jährige Hauptangeklagte muss für acht Jahre in Haft. Zudem wurde ein Aufenthalt in einer Entzugsklinik angeordnet. Ein 25-Jähriger muss für sechseinhalb Jahre, ein 28-Jähriger für dreieinhalb Jahren in Haft. Eine 18-Jährige wurde zu einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.