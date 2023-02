Tulpensonngtagszug in Ratheim Stadt mahnt zu umsichtigem Umgang mit Alkohol

Es sei das Ziel des Veranstalters und der beteiligten Behörden, dass auch die Erwachsenen mit gutem Beispiel vorangehen. Daher wurde an die Teilnehmer des Umzugs appelliert, Alkohol lediglich in angemessenem Umfang zu konsumieren und insbesondere keine alkoholischen Getränke an Kinder und Jugendliche abzugeben. Darüber hinaus soll der Straßenverkauf von Alkohol deutlich eingeschränkt werden. Für den Tulpensonntagszug in Ratheim werden daher durch die Stadt erst für den Zeitraum ab 15.30 Uhr gaststättenrechtliche Gestattungen für den gewerblichen Außenausschank von Alkohol erteilt, berichtet die Stadt Hückelhoven.