Empfang in Hückelhoven Wie ein Karnevalsnovize seinen ersten Orden bekam

Mit einer leichten Aufregung betrete ich das Rathaus. Der Weg, den ich in den vergangenen Monaten, nachdem Rat und Ausschüsse aus der Aula zurück in den Ratssaal verlegt wurden, schon etliche Male gegangen bin, ist vertraut. Doch heute ist alles anders. Schon unten am Eingang stehen einige Menschen in komischen Trachten, aus dem Inneren des Ratssaals dröhnt Musik und Stimmenwirrwarr. Oben angekommen ist von der Szenerie, die mir bekannt ist, nicht mehr viel übrig. Wo sonst die Lokalpolitiker an den Tischen sitzen und debattieren und entscheiden ist an diesem Freitag eine Tanzfläche, wo Bürgermeister und Verwaltung sitzen und durch die Veranstaltungen führen, eine kleine Bühne. Zudem ist der Saal bunt dekoriert. Girlanden hängen an der Decke ebenso wie Luftschlangen und Luftballons – willkommen im Karneval!