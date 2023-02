Geschäftsaufgabe in Hückelhoven Bei Waldhausen ist nach 61 Jahren Schluss

Spezielle Schemel für stillende Frauen waren zunächst sein hauptsächliches Verkaufsobjekt. Später kamen Radios dazu, die Weltempfänger hießen, danach Fernsehgeräte, erst in Schwarz-Weiß, dann in Farbe. Später waren Haarschneidemaschinen bei den türkischen Bergleuten der Zeche Sophia-Jacoba sehr gefragt. In der ehemaligen Zechenstadt eröffnete Waldhausen 1962, 1970 kam der Stahlhandel in Übach-Palenberg dazu, zwei Jahre später der Einzelhandel. Eisenwaren und Grillausrüstungen gehören hier von Anfang an zum umfangreichen Sortiment auf rund 4000 Quadratmetern.