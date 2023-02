In Erkelenzer Kneipe Mann randaliert an Altweiber mit Axt

In Erkelenz ist an Altweiber ein Kneipenstreit eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, sei es am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr in einer Gaststätte am Johannismarkt zu einem handfesten Streit zwischen einem bislang unbekannten Paar gekommen. Als eine Kellnerin beide aufgefordert habe, das Lokal zu verlassen, sei der Mann aggressiv geworden, habe die Kellnerin geschubst und angeschrien. Als eine weitere Mitarbeiterin hinzukam, um ihre Kollegin zu unterstützen, sei es den beiden gelungen, das Paar aus der Gaststätte zu drängen. Dort habe der Mann dann allerdings eine Glasflasche zerschlagen und aus dem Anhänger seines vor dem Lokal abgestellten Fahrrads eine Spaltaxt hervorgeholt. Mit beiden Gegenständen habe er die beiden Kellnerinnen bedroht, dann eine von ihnen geschlagen und zu Boden geschubst.