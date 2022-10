Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Frau in Hückelhoven sexuell belästigt

Hückelhoven Auf dem Weg zu ihrem Auto wurde der Frau von einem unbekannten Mann von hinten an die Brüste gefasst. Sie wehrte sich und ihr gelang die Flucht.

Zeugen nach Sexualdelikt gesucht Am Sonntag, 9. Oktober, kam es auf dem Gelände eines Sportplatzes an der Junkerstraße in Hückelhoven-Doveren zu einem sexuellen Übergriff. Eine Frau, die auf dem Weg zu ihrem Auto war, gab an, von einer bislang unbekannten männlichen Person sexuell belästigt worden zu sein. Der Mann habe sich ihr von hinten genähert und ihr an die Brüste gefasst. Geistesgegenwärtig gelang es der Frau, zu reagieren. Als sie sich körperlich stark wehrte, habe sie sich befreien können, schildert die Polizei. Anschließend sei sie schnell zu ihrem Wagen gerannt und weggefahren. Die Frau beschreibt den Angreifer als etwa 1,80 Meter groß, er hat dunkle Haare. Er soll zur Tatzeit eine dunkle Steppjacke und eine helle Jeans getragen haben. Die Frau hatte am Sportplatz vor der Tat ein Motorrad bemerkt, bei dem es sich um eine Art Rennmaschine in oranger Farbe gehandelt habe. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise den Angriff beobachtet haben. Gerne nimmt die Polizei aber auch Hinweise zu dem auffälligen Motorrad entgegen. Zeugen können sich telefonisch unter der Nummer 02452 920 0 melden.